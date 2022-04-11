Şangay çığlıkları: 3 haftadır karantinada olan şehrin sakinleri camlarından bağırdı

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Çin’in uyguladığı “Sıfır Covid” politikası nedeniyle üç haftadır tüm şehrin karantinada olduğu Şangay’da insanların evlerinin camlarından bağırdığı anların videosu gündem oldu.

Şehrin 25 milyon vatandaşının gıda almak için bile sokağa çıkmasına izin verilmiyor. Devlet evlere gıda tedariki sağlasa da porsiyonların küçüldüğü ve bazı bölgelere tedarikte sorun yaşandığı belirtilmişti.

Sosyal medyada Şangay'da yaşayanların evlerinin pencerelerinden çığlıklar attığı videolar şehirdeki durumu gözler önüne serdi. Sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda da vatandaşların yetkililere "Yiyeceğimiz kalmadı" diye bağırdığı ifade edildi.

Çığlıklı eylemin ardından dronların şehirde gezerek, "Lütfen Covid kısıtlamalarına uyun. Özgürlük için ruhunuzun isteklerini kontrol edin. Camları açmayın veya şarkı söylemeyin" dediği aktarıldı.

Şangay'da üç haftadır devam eden kapanmada insanların test yaptırması zorunlu tutuluyor. Testleri pozitif çıkanlar karantina hastanesine gönderilirken, negatif sonuç alanların yine evden çıkmasına izin verilmiyor.