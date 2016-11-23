Şangay 5'lisinden bir ilk; Enerji Kulübü dönem başkanlığı Türkiye'ye verildi

Şangay Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığı Türkiye'ye verildi. Şangay 5'lisi, ilk kez üyeleri dışında bir ülkeye başkanlık verdi. Türkiye'nin başkanlık kararı oybirliğiyle alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin Şangay 5'lisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar” demişti.

Enerji Kulubü'nde bugüne kadar üye ülkeler dönem başkanı olabiliyordu. Böylece ilk kez üye olmayan bir ülkeye başkanlık görevi verildi.

Hangi ülkeler yer alıyor?

Kulüpte örgüt üyeleri dışında partner ülkeler de yer alıyor. Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran, Rusya, Afganistan, Hindistan, Moğolistan, Pakistan Belarus ve Sri Lanka'nın yer aldığı Enerji Kulübü 2013'ten beri faaliyet gösteriyor.

Enerjideki rolü

Enerji Kulübü'nde yer alan ülkeler dünya elektrik üretiminin yüzde 36'sını, doğalgaz üretiminin yüzde 23'ünü, petrol üretiminin yüzde 20,8'ini, kömür üretiminin yüzde 60,25'ini karşılıyor.