Sanem güle oynaya

İki yıl kaldığı Amerika'dan yeni dizisi için dönen Sanem Çelik, önceki akşam yeni sevgilisi Aşkın Gür'le bir arkadaş düğününe katıldı. Sabah'ın haberine göre; bütün gece pistten inmeyen Çelik, sevgilisiyle karşılıklı göbek atıp dans etti...



Heykeltıraş arkadaşı çıktı!



'Aliye' nihayet mutluluğu buldu! Yönetmen Kudret Sabancı ile ilişkisi ortaya çıkınca Amerika'ya giden ve iki yıl kalan Sanem Çelik, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü. Ayağının tozuyla 'Güldünya' dizisi için kamera karşısına geçen Çelik, gecelerde de boy göstermeye başladı. Bir davette birlikte görüntülendiği heykeltıraş Uğur Çakı ile arkadaş olduğunu belirten güzel oyuncunun yeni sevgilisi önceki akşam ortaya çıktı.



Kozanoğlu'nun eski aşkı!



Arkadaşları Can İpekçi ve Neslihan Altınok'un Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününe Aşkın Gür ile katılan Sanem Çelik'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bütün gece pistten inmeyen Çelik, sevgilisi ile karşılıklı göbek atıp dans etti. Güzel oyuncunun yeni aşkı Gür'ün Yasemin Kozanoğlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

