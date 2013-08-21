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Sanem Çelik: Mahsun Kırmzıgül'den elektrik alamadım

'Kara Melek'in ardından oynadığı Aliye dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Sanem Çelik, 5 yıl sonra setlere dönüyor'

21 Ağustos 2013 15:17

 

Kara Melek ve Aliye dizileriyle televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan Sanem Çelik 5 yıl aradan sonra setlere dönüyor.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre uzun süre Los Angeles'ta yaşayan Çelik, Türkiye 'ye döner dönmez Mahsun Kırmızıgül 'ün hikayesini yazdığı yeni dizisi filmden teklif aldı. Güzel oyuncuya bölüm başına 40 bin lira teklif edildi.

Ancak Sanem Çelik'in "Mahsun'dan elektrik alamadım" diyerek diziyi reddettiği öğrenildi.
Eylül ayında ekranlara dönecek olan Sanem Çelik, yeni dizisinin Kara Melek ve Aliye kadar iddialı olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu hemen ardından başrollerini Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'la paylaşacağı dizi için el sıkıştı.

Süreç Film'le anlaşan Sanem Çelik, yeni dizisinden de bölüm başına 40 bin lira alacak.

 

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