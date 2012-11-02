28 milyon fare New York'u tehdit ediyor!

Sandy Kasırgası'nın hayatı durma noktasına getirdiği New York'ta halka yeni bir istilla ihtimaline karşı uyardı yapıldığı bildirildi. Şehrin metro sisteminde yaklaşık 28 milyon farenin yaşadığı ve kalanların sulardan kaçarken kente de akın edeceği tahmininde bulundukları açıklandı.

Orta Amerika, ABD ve Kanada’da 150’den fazla kişinin hayatına mal olan ve saatte yaklaşık 150 km hızla ilerleyen kasırga için New York'ta yeni bir tehdit oluşturabileceği bildirildi.

Uzmanlar, kentin sular altında kalan yedi metro istasyonuna bağlı tünellerde yaşayan 28 milyon farenin, sulardan kaçmak için kentin sokaklarına çıkabileceğini ifade etti.

Belçika’nın Antwerp Üniversitesi’nde kemirgen uzmanı Herwig Leirs, "tünellerde yaşayan çok sayıdaki farenin su baskını nedeniyle boğularak öleceğini" belirtti.

LiveScience sitesine açıklamalarda bulunan Leirs, “farelerin dört gün boyunca yüzebileceğini veya suyun üzerinde durabileceğini, küçük borularda sıkışmadıkları sürece sudan kaçabilecekleri yüksek bölgelere gidebileceklerini’ ifade etti.

Leirs, “Fareler suya kapıldıkları için yüzeye yüzmeye veya nefes almaya fırsat bulamayacak. Bir kısmı da mazgalların arkasında kalacak ve oradan kurtulmaya güçleri yetmeyecek” dedi.



New York Belediyesi’ne bağlı çalışan kemirgen uzmanı Robert Corrigan ise yavru farelerin anneleri tarafından güvenli bir yere taşınmadığı sürece öleceğini, hayatta kalmayı başarsalar bile bol yemek bulacakları bir yere çıkmadıkları takdirde kurtulmalarının çok zor olduğunu ifade etti.



Az fare, büyük tehdit



Sel sularının yol açıtğı tehdit, çok sayıda farenin boğularak öldürülmesine neden olabileceği söylense de, birçok farenin yeraltındaki sığınaklarda sulardan korunabileceği belirtildi.

Sel sularının işgal ettiği tünellere geri dönemeyen fareler de New York sokaklarına akın edebileceği ifade edildi.

Leirs, “En azından birkaç gün boyunca yemek bulma derdinde olan agresif farelere rastlanabilir” dedi.



Enfeksiyon tehlikesi

New York Şehri’nin metro tünellerinde yaklaşık 28 milyon farenin yaşadığının tahmin edildiği açıklandı. Uzmanlar ise gerçek rakamı belirlemenin çok zor olduğunu ifade ederken, selin ardından New York halkı için farelerin önemli bir sağlık tehdidi oluşturabileceğini vurguladı.

Leirs, farelerin yüksek ateş, mide bulantısı ve bazen menenjite neden olan leptosprioza hastalığını taşıdığını söyledi. Eğer sokaklara çıkan fareler su birikintilerine idrar yaparsa, özellikle açık yarası olan kişiler bakteriyel enfeksiyon riski altına girebileceğine de dikkat çekti.

Leirs, New York halkının dışında belediye işçilerinin asıl berbat sahneyle uğraşmak zorunda kalacağını da sözlerine ekledi: “Halkın sağlığı suların en kısa zamanda buharlaşmasına ve tünellerin temizlenmesine bağlı. Temizlik işçilerini yerin altında tonlarca ölü fare bekliyor” dedi.