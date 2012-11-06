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Yaşam

ABD'liler 20 milyon tweet attı, Sandy Kasırgası twitter'da rekor kırdı

Son olarak 13,7 milyon tweet mesajıyla kırılan sosyal medya rekorunun yeni bir sahibi var

06 Kasım 2012 10:41

Amerika'yı kasıp kavuran Sandy kasırgası, sosyal medyada da eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Cumartesi ve perşembe günleri arasında kasırgaya dair gönderilen tweet mesajlarının sayısı 20 milyonu geçti.

Bu mesaj rekoru daha önce 13,7 milyon tweet mesajıyla yine Amerikalılara aitti. Ünlü Supwer Bowl final maçı sırasında atılan tweet mesajları şubat ayında sosyal medyada rekora imza atmıştı.

2006 yılında kurulan Twitter, benzer etkinliklerin akıllı telefonlar üzerinden de takip edilebilmesini sağlayan ikinci bir alternatif ekran olabilme yolunda uzun zamandır etkin bir çaba içerisindeydi. Fakat bununla da kalmayıp, 2011 yılında Japonya'da yaşanan Tsunami faciası gibi vakalarda bir nevi iletişim kanalı olarak da yoğun olarak kullanıldı.

Özellikle pazartesi günü bir trafonun patlaması üzerine meydana gelen uzun elektrik kesintisi, New York'lu kullanıcıların en yoğun tweet mesajı attığı zaman dilimi oldu.

 

 

Deutsche Welle Türkçe

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