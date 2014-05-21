Sandra Bullock'tan 'pişmanlık' itirafı

Ünlü oyuncu Sandra Bullock, ABD’de bir lisenin mezuniyet töreninde gençlere öğüt verdi. “Öğrencilik yıllarımda hayattan o kadar korkuyordum ki, anı yaşayamıyordum. Keşke hayata atılmadan önce biri bana bu kadar endişe etmenin gereksiz olduğunu söyleseydi” dedi

Oscarlı oyuncu Sandra Bullock, New Orleans’taki Warren Easton Charter Lisesi’nin mezuniyet töreninde sürpriz bir konuşma yaptı. Katrina Kasırgası sonrasında 2005- 6 döneminde kapanan okulun destekçilerinden olan Bullock, “hayata atılmaya hazırlanan” öğrencilere kendi tecrübelerini anlattı.

'Korktuklarım başıma gelmedi'

Bullock, öğrencilerin yaşındayken hayattan ürktüğünü, gelecek korkusunun kendini âtıllaştırdığını söyledi. “Gelecekten o kadar çok korkuyordum ki, hiçbir şey hatırlamıyorum, ânı yaşayamıyordum” dedi Bullock, “Yıllar önceki hâlinize ne öğüt verirdiniz, diye sorarlar. Keşke hayata atılmadan önce, benim son dört yıldır oğluma söylediğim şeyi biri bana da söyleseydi. Sizinle de paylaşayım: Keşke hayata atılmadan önce biri bana bu kadar endişe etmenin gereksiz olduğunu söyleseydi. Bilinmeyenden sakın korkmayın, zira benim korktuğum şeylerin hiçbiri başıma gelmedi.” Bullock, öğrencilere “çıtayı hep yüksek tutmalarını” da söyledi: “Başarısız olmanızı isteyen insanlar var. Bu sizin sorununuz değil, onların sorunu. Ben başarısızlık diye bir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey bir başarısızlık değildir. Sadece başka bir şeyin hazırlığıdır.”