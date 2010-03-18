T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sandra Bullock'a ihanet şoku!

Kate Winslet'in ayrılık haberinden sadece birkaç gün sonra bu kez de Sandra Bullock'un kocası Jesse James tarafından aldatıldığı iddia edildi.

18 Mart 2010 02:00

Kate Winslet'in ayrılık haberinden sadece birkaç gün sonra bu kez de Sandra Bullock'un kocası Jesse James tarafından aldatıldığı iddia edildi. 

 
Foto Galeri

Bu yıl "The Blind Side" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülenSandra Bullock'un evi terk ettiği iddia ediliyor. Jesse James ise şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

Skandal, 40 yaşındaki Jesse James'in birlikte olduğu öne sürülen, dövmeleriyle ünlü model Michelle McGee'nin açıklamalarıyla patlak verdi. McGee, Touch adlı dergiye yaptığı açıklamada, "Jesse çok tatlı biri. Sandra kabul etmeli ki ben Jesse için çok daha uygunum. Motorsiklete binmeyi seviyorum, daha yuvarlak hatlıyım, daha eğlenceliyim. Birlikte çok eğleniyoruz. Ona 'vanilya goril' diyorum" ifadelerini kullandı. Model McGee'nin tüm vücudu, tıpkı Janine Lindemulder (Jesse James'in porno yıldızı eski eşi) gibi dövmelerle kaplı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24