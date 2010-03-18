Sandra Bullock'a ihanet şoku!

Kate Winslet'in ayrılık haberinden sadece birkaç gün sonra bu kez de Sandra Bullock'un kocası Jesse James tarafından aldatıldığı iddia edildi.





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Bu yıl "The Blind Side" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülenSandra Bullock'un evi terk ettiği iddia ediliyor. Jesse James ise şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

Skandal, 40 yaşındaki Jesse James'in birlikte olduğu öne sürülen, dövmeleriyle ünlü model Michelle McGee'nin açıklamalarıyla patlak verdi. McGee, Touch adlı dergiye yaptığı açıklamada, "Jesse çok tatlı biri. Sandra kabul etmeli ki ben Jesse için çok daha uygunum. Motorsiklete binmeyi seviyorum, daha yuvarlak hatlıyım, daha eğlenceliyim. Birlikte çok eğleniyoruz. Ona 'vanilya goril' diyorum" ifadelerini kullandı. Model McGee'nin tüm vücudu, tıpkı Janine Lindemulder (Jesse James'in porno yıldızı eski eşi) gibi dövmelerle kaplı.