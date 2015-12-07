T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sandra Bullock, kız çocuk evlat edindi

Sandra Bullock, 2010'da, oğlu Louis'yi New Orleans'tan, 3,5 aylıkken evlat edinmişti

07 Aralık 2015 10:52

Hollywood yıldızı Sandra Bullock, 3,5 yaşında bir kızı evlat edindi.People Dergisi özel haberinde, Oscarlı yıldızın, Louisiana'da bir koruyucu aileden 3,5 yaşındaki Laila'yı evlat edindiğini yazdı. 

Bullock, People'a küçük kıza baktığında, onunla olması gerektiğine dair hiç şüphesi olmadığını söyledi ve doğru çocuğun doğru zamanda hayatına girdiğini ekledi.

Sandra Bullock, 2010'da, oğlu Louis'yi New Orleans'tan, 3,5 aylıkken evlat edinmişti.

Louis'nin bütün bu yolculuğa şu ana kadar öncülük eden tek kişi olduğunu söyledi.

Ne zaman kardeşi olacağını sorduğunda Sandy, 3 yıl önce ailesini genişletmeye başladı.

Bullock'un söylediğine göre, kızı, Legolar ve Batmanler'le dolu eve, biraz pembelik ve parlaklık getirdi ve onun bir kez daha anne oluşunu ilk biz tebrik etmek istiyoruz.

 

ETİKETLER

sandra bullockevlat edinmehollywoodhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24