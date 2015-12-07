Sandra Bullock, kız çocuk evlat edindi

Hollywood yıldızı Sandra Bullock, 3,5 yaşında bir kızı evlat edindi.People Dergisi özel haberinde, Oscarlı yıldızın, Louisiana'da bir koruyucu aileden 3,5 yaşındaki Laila'yı evlat edindiğini yazdı.

Bullock, People'a küçük kıza baktığında, onunla olması gerektiğine dair hiç şüphesi olmadığını söyledi ve doğru çocuğun doğru zamanda hayatına girdiğini ekledi.

Sandra Bullock, 2010'da, oğlu Louis'yi New Orleans'tan, 3,5 aylıkken evlat edinmişti.

Louis'nin bütün bu yolculuğa şu ana kadar öncülük eden tek kişi olduğunu söyledi.

Ne zaman kardeşi olacağını sorduğunda Sandy, 3 yıl önce ailesini genişletmeye başladı.

Bullock'un söylediğine göre, kızı, Legolar ve Batmanler'le dolu eve, biraz pembelik ve parlaklık getirdi ve onun bir kez daha anne oluşunu ilk biz tebrik etmek istiyoruz.