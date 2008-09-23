T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sandisk'ten müzik CD'lerine rakip

Dijital kameralar için hafıza kartı üreticisi Amerikan SanDisk firması, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmayla mobil telefonlar ve MP3 çalarlara takılacak "mikro haf&

23 Eylül 2008 03:00

Dijital kameralar için hafıza kartı üreticisi Amerikan SanDisk firması, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmayla mobil telefonlar ve MP3 çalarlara takılacak "mikro hafıza kartlarına" yüklü şarkıları satmaya başlayacak.

Dijital kameralar için hafıza kartı üreticisi Amerikan SanDisk firması, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmayla mobil telefonlar ve MP3 çalarlara takılacak "mikro hafıza kartlarına" yüklü şarkıları satmaya başlayacak.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan hafıza kartı devi SanDisk'ten yapılan açıklamada, Sony BMG, EMI Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile yapılan anlaşmayla bu müzik şirketlerinin albümlerinin, "mikroSD formatında" satışının yapılacağı belirtildi.

"SlotMusic" adı verilen bu albümlerin tırnak büyüklüğündeki minik hafıza kartlarına önceden yükleneceğini ve "smart" (akıllı) mobil telefonlar ile MP3 çalarlara uyacağı ifade edilen açıklamada, müzik CD'lerinde olduğu gibi SanDisk mikro-kartlarından müziğin serbestçe kopyalanabileceği kaydedildi. Online müzik pazarının lideri Apple'ın internetteki şarkı satış sayfası iTunes'dan satın alınan şarkıların, korsanlığın önlenmesi amacıyla kopyalanmasına izin verilmiyor.

SlotMusic albümlerini ABD'de Noel'den önceki alışveriş sezonunda online ve Wal-Mart ile Best Buy gibi mağazalarda satışa çıkarmayı planlayan SanDisk, bu yeniliği daha sonra Avrupa'ya getirmeyi öngörüyor.

Bu yıl sonuna dek tüm dünyada 1,2 milyardan fazla müzik çalar özelliğe sahip mobil telefonun satılacağına işaret eden analistler, tüketiciye, anında, somut, CD'ye alternatif yüksek kaliteli ve dijital ortamda müzik olanağı sağlayacak müzik mikro kartlarının piyasada tutulacağını tahmin ediyor.

İlgili haberler:

Kasetler son virajda

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24