Sandisk'ten müzik CD'lerine rakip

Kasetler son virajda

Dijital kameralar için hafıza kartı üreticisi Amerikan SanDisk firması, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmayla mobil telefonlar ve MP3 çalarlara takılacak "mikro hafıza kartlarına" yüklü şarkıları satmaya başlayacak.Dijital kameralar için hafıza kartı üreticisi Amerikan SanDisk firması, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmayla mobil telefonlar ve MP3 çalarlara takılacak "mikro hafıza kartlarına" yüklü şarkıları satmaya başlayacak.Merkezi Kaliforniya'da bulunan hafıza kartı devi SanDisk'ten yapılan açıklamada, Sony BMG, EMI Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile yapılan anlaşmayla bu müzik şirketlerinin albümlerinin, "mikroSD formatında" satışının yapılacağı belirtildi."SlotMusic" adı verilen bu albümlerin tırnak büyüklüğündeki minik hafıza kartlarına önceden yükleneceğini ve "smart" (akıllı) mobil telefonlar ile MP3 çalarlara uyacağı ifade edilen açıklamada, müzik CD'lerinde olduğu gibi SanDisk mikro-kartlarından müziğin serbestçe kopyalanabileceği kaydedildi. Online müzik pazarının lideri Apple'ın internetteki şarkı satış sayfası iTunes'dan satın alınan şarkıların, korsanlığın önlenmesi amacıyla kopyalanmasına izin verilmiyor.SlotMusic albümlerini ABD'de Noel'den önceki alışveriş sezonunda online ve Wal-Mart ile Best Buy gibi mağazalarda satışa çıkarmayı planlayan SanDisk, bu yeniliği daha sonra Avrupa'ya getirmeyi öngörüyor.Bu yıl sonuna dek tüm dünyada 1,2 milyardan fazla müzik çalar özelliğe sahip mobil telefonun satılacağına işaret eden analistler, tüketiciye, anında, somut, CD'ye alternatif yüksek kaliteli ve dijital ortamda müzik olanağı sağlayacak müzik mikro kartlarının piyasada tutulacağını tahmin ediyor.