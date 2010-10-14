-ŞANDIR: ''TÜRKİYE TEK ADAM DEVLETİNE DÖNÜŞTÜ'' ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ''HSYK'da yaşanan toplu istifa Türkiye'ye yakışmayan bir sonuçtur. Hükümet ile yargı arasındaki bu savaş Türkiye'ye zarar vermektedir, sorumlusu hükümettir'' dedi. Hükümetin kendine bağlı bir yargı yaratma amacında olduğunu savunan Şandır, yaşanan gelişmelerin de bunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin ''tek adam ve parti devleti'' haline dönüştüğünü ileri süren Mehmet Şandır, şöyle konuştu: ''HSYK'da yaşanan toplu istifa Türkiye'ye yakışmayan bir sonuçtur. Hükümet ile yargı arasındaki bu savaş Türkiye'ye zarar vermektedir, sorumlusu hükümettir. Türkiye'yi 8 yıldan bu yana tek başına yöneten AKP iktidarı, maalesef cumhuriyetin tüm kurumları ile kavga etmeyi bir siyaset üslubu olarak öngörmüş ve her kurumla kavga etmiştir. HSYK'da yaşanan istifa kararının gerekçesi olarak ortaya konulanlarla Adalet Bakanı'nın verdiği cevap, bu söylediklerimizin ispatıdır. Hükümet kendine bağlı, kendi emrinde bir yargı kurumu kurabilmek için Anayasa'yı bile değiştirmiştir. Türkiye hızla demokratik sistemden totaliter sisteme doğru, tek adam yönetimine, parti yönetimine doğru dönüşmektedir. AKP hükümeti 'demokrasi', 'daha fazla demokrasi' yalanı altında parlamenter demokratik sistemi ve cumhuriyet rejimini parti devletine doğru dönüştürmektedir. Bunu ülkemizin geleceği açısından çok ciddi bir tehdit olarak görmekteyiz. Üst yargının, milletin iradesi ile oluşmuş siyasi iktidarla kavga yapmayı ve bunun için hukuku kullanmayı bir yöntem olarak belirlemiş olmasını da bir talihsizlik olarak görüyorum. Herkes milletin iradesine saygı göstermek mecburiyetindedir, herkes hukukun içinde kalmak mecburiyetindedir. Anayasa ve yasalardan kaynaklanmayan hiç bir yetki kullanılmamalıdır.'' ''HSYK'nın toplu istifası eğer Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına bir tepkiyse bunu doğru bulmayız'' diyen MHP Grup Başkanvekili Şandır, sebebi ve sorumlusu ne olursa olsun, gelinen noktanın; ''AK Parti iktidarının Türkiye'yi kötü yönettiği gerçeği'' olduğunu kaydetti. Şandır, emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili olarak da bunun yeterli olmadığını belirtti ve ''Dağ fare doğurmuştur. Yokluk içerisinde kıvranan emeklilerimizle adeta alay edilmiştir'' görüşünü dile getirdi.