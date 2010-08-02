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Politika

ŞANDIR: "REFERANDUM, HAKSIZ BİR REFERANDUMDUR'' MERSİN (A.A)

02 Ağustos 2010 17:39

-ŞANDIR: "REFERANDUM, HAKSIZ BİR REFERANDUMDUR'' MERSİN (A.A) - 02.08.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, 12 Eylül'de yapılacak referandumu, ''haksız bir referandum'' olarak niteledi. Şandır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terör örgütü PKK saldırılarıyla kan kaybettiği şu günlerde, terörün nasıl durdurulacağının konuşulmadığını, aksine hükümetin tartışmaları boyutlandırdığını öne sürdü. Görüş farklılıklarının ülke genelindeki gerginliği artırdığını ifade eden Şandır, ''Ramazanın hemen sonrasında, Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması siyasetin aymazlığıdır. Siyasetin topluma karşı sorumsuzluğudur, haksızlığıdır. Burada sorumlu olan siyasi iktidar, AKP iktidarıdır. Çünkü milletimiz, kendisini yönetmek üzere yetkiyi AKP'ye vermiştir'' diye konuştu. ''12 Eylül'de yapılacak referandum, haksız bir referandumdur'' diyen Şandır, şöyle devam etti: ''Anayasa değişikliği Kürt açılımının önünü açmak için yapılıyorsa AKP kendisine milleti suç ortağı yapmak istemektedir. Çünkü başlatılan Kürt açılımı bir yıkım projesidir, bir ihanet projesidir. Bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Bu niyetinden dolayı AKP iktidarını, şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bölücü örgüte karşı başarılı olamayan, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm iktidarı istifaya davet ediyoruz.'' Bir gazetecinin, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili olarak, MHP'li belediye meclisi üyesinin teröristlerce rehin alınması ve otomobilinin gasbedilmesini hatırlatması üzerine Şandır, şunları söyledi: ''Bu iddiaları MHP ile özdeşleştirerek konuşmak kimsenin haddi ve hakkı değildir. Gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı meseleye müdahale etmiştir. Yargının kararı bu konudaki gerçekleri ortaya çıkaracaktır.  Dolayısıyla Dörtyol'da gerçekleşen elim hadiseyle MHP'yi ilişkilendirmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. MHP'yi suçlamak gibi bir amacı şiddetle ve nefretle reddediyoruz. Yargının kararı beklenilsin. Gerçekte böyle bir suç varsa suç şahsidir, kişiseldir. Bundan dolayı MHP'yi suçlamak kimsenin haddi değildir.''

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