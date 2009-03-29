Sandıktan iki oy çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde 1043 nolu sandıkta sadece iki seçmenin oy kullandığı bildirildi.



Sandık Kurulu Başkanı Kenan Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1043 nolu sandıkta 107 seçmenin kayıtlı olduğunu, ancak kayıtlı seçmenlerin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına eğitim için gelen uzman çavuşlardan oluştuğunu belirtti. Akdemir, eğitim süreci tamamlanan uzman çavuşların görev yerlerine gitmeleri nedeniyle sadece iki seçmenin bu sandıkta oy kullandığını ifade etti.



Göreve başladıkları ilk saatlerde hiçbir seçmenin oy kullanmak için gelmediğini kaydeden Akdemir, saat 14.30'dan sonra gelen iki seçmenden sonra da oy kullanan olmadığını söyledi.

