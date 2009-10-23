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Sandıktan Dita'nın fotoğrafları çıktı!

Ünlü dansçı Dita Von Teese’in 1999’da çekilen ama bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

23 Ekim 2009 03:00

Burlesque akımını başlatan ünlü dansçı Dita Von Teese’in 1999’da çekilen ama bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.



Teese’in lezbiyen temalı bu fotoğraflarını, yüksek bir para ödeyerek satın alan Splash News adlı internet sitesi yayınladı. Eğer manikürcülük yapan annesi ona daha küçük bir çocukken 1930 ve 40'ların tarzında giysiler almasaydı, ya da babasının Playboy dergilerindeki iç çamaşırlarını görmeseydi, bugün ne iş yapıyordu bilinmez, ama Dita Von Teese, modern çağların en gözde burlesk dansçısı. Dita ya da gerçek adıyla Heather Renee Sweet, henüz 15 yaşındayken bir iç çamaşırı dükkanı açtı ve sonradan gösterilerinin vazgeçilmez aksesuarı olan jartiyerlerinin ilkine de o yaşlarda sahip oldu.  Normal hayatında son derece utangaç olan Von Teese, 19 yaşındayken striptizcilik yapmaya başladı. Onu diğerlerinden ayıran ise farklı tarzı oldu. Tıpkı hep kıyaslandığı 30'ların ünlü dansçısı Gypsy Rose Lee gibi burlesk yani alaylı, komik, mantık dışı unsurlar içeren akımın temsilcisi oldu. Onun alameti farikası ise içinde dev bir zeytinde dans ettiği şampanya kadehiydi.Dita Von Teese 2004'ten beri birçok moda festivalinin vazgeçilmezlerinden. Marc Jacobs, Christian Louboutin, Roland Mouret, Chopard gibi dünyaca ünlü markaların ya da tasarımcıların moda etkinliklerinde yer alıyor.  Von Teese, günlük yaşamında da 1940'ların Hollywood tarzını benimsediğini söylüyor. Onu asla ve asla kot pantolon ya da eşofmanla görmek mümkün değil. 2005'te çılgın müzisyen Marilyn Manson ile evlenen Dita Von Teese, 2007'de boşandı. Onun son günlerde gündemde olmasının nedeni ise yeni tasarladığı iç çamaşırı koleksiyonu ve Playboy için yeni pozlar verecek olması.

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