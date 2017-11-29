Sandıklısporlu iki eski yönetici kazada öldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sandıklıspor eski başkanı Hidayet Başçiftçi ile yanında bulunan eski kulüp müdürü Yunus Yılmaz yaşamlarını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 68\'inci kilometresinde, Gökcealan köyü kavşağında meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar yönüne giden Hidayet Başçiftçi yönetimindeki 03 LD 448 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Durmuş Özcan\'ın kullandığı 07 R 3072 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Bölgesel Amatör Lig\'de mücadele eden Sandıklıspor\'un eski başkanı Hidayet Başçiftçi ile aynı araçta bulunan eski kulüp müdürü Yunus Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki yaralı, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak Başçiftçi ile Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunus Yılmaz\'ın cenazesinin bugün öğle vakti Kızıkköy Mezarlığı\'nda, Hidayet Başçiftçi\'nin ise ikindi vakti Sandıklı Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

TIR sürücüsü Durmuş Özcan\'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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