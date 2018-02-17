Sandıklı'nın son leblebicileri

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde büyük dedesinin 143 yıl önce başladığı leblebiciliği yaşatmaya çalışan Zafer Yeğen (62), işini 20 yıllık çırağı İsmail Şentürk\'e (36) öğretti. Ustasının dükkanında tüm işleri yapan İsmail Şentürk, \"Eskiden 60 leblebici varmış ilçemizde, şimdi bu işi yapan 5 kişiyiz\" dedi.

Sandıklı\'da büyük dedesinin 1875 yılında başladığı leblebicilik mesleğini dedesi ve babasından öğrenerek sürdüren Zafer Yeğen, oğlunun olmaması ve damatlarının da yapmaması nedeniyle işini 20 yıl önce yanında çalışmaya başlayan çırağı İsmail Şentürk\'e öğretti. Mesleğinin bütün inceliklerini İsmail Şentürk\'e anlatan Zafer Yeğen, iş yerini de ona emanet etti. Çoğunlukla dükkanının başında olan Zafer Yeğen\'in ata mesleğini İsmail Şentürk yaşatmaya çalışıyor.

\'LEBLEBİCİLİK SANDIKLI\'DA İCAT OLMUŞTUR\'

İsmail Şentürk, \"Şu an Zafer Bey başımızda, o dördüncü kuşak leblebici. Leblebiciliğin tarihi çok eskiye dayanıyor. Leblebicilik, Sandıklı\'da icat olmuş. İlçemiz Muradin Camisi bahçesinde mezarı bulunan Şeyh Nurettin pirimizdir. Leblebiciliği o bulmuştur. Şeyh Nurettin çok uzun uğraşla nohuttan bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Sinirlenip ağlayan Şeyh Nurettin gözyaşlarının nohudun üzerine damlamasıyla kabuğunun soyulduğunu görmüş ve leblebiyi bulmuştur. O tarihten bu tarihe Sandıklı\'da leblebicilik devam ediyor\" dedi.

\'ŞİMDİ 5 KİŞİYİZ\'

Zafer Yeğen\'in yanında yaklaşık 20 yıl önce işe başladığını anlatan İsmail Şentürk, \"Öğrendim sayılır. Eskiden 60 leblebici varmış ilçemizde, şimdi bu işi yapan 5 kişiyiz. Toptan ve perakende olarak devam etmekteyiz\" diye konuştu.

\'NOHUT BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ\'

Son dönemde nohut bulmakta sıkıntı çektiklerini vurgulayan Şentürk, \"Son 3- 4 yıldır nohut bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden leblebi bu günlerde biraz pahalı. Nohut hava şartlarından dolayı yetişmiyor. Yetişmeyince ertesi yıl üretici ekmiyor. O yüzden nohut ekimi az. Nohuda ihtiyacımız var\" dedi.

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