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Sandıklı’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde 3 otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı

20 Ekim 2017 02:02

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde 3 otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70’inci kilometresi Gökçealan Köyü kavşağında meydana geldi. Ali Osman Erkol yönetimindeki 06 AOE 05 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Veli Uygun yönetimindeki 03 LM 801 plakalı traktörün arkasına bağlı arpa yüklü römork ve mibzere çarptı. Römorktaki arpa, yola saçılırken, Talip Alp yönetimindeki 06 FN 1711 plakalı otomobil ile Erol Er yönetimindeki 06 REL 02 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Zincirleme kazada, Erol Er, Hülya Er, Hacer Nur Er, İbiş Alp, Kazım Alp, Talip Alp ve traktörde bulunan Şaban Başbunar yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları yerlerden çevredekiler ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan İbiş Alp, Kazım Alp ve Şaban Başbunar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, Hacer Nur Er ve Hülya Er de Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Talip Alp ve Erol Er’in tedavilerinin ise Sandıklı Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.

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