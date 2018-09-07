Sandıklı'da sazan balığı yakalama yarışması

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde 2\'nci Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi. Yakalanan balıklar kilo, miktar ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar suya bırakılacak.

Sandıklı\'ya bağlı Akharım belde belediyesinin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması, Örenler Barajı\'nda başladı. Yarışmaya 3\'er, 4\'er kişiden oluşan toplam 43 takım katıldı. Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada takımlar, 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve en fazla 4 iğneyle yarışacak. Yarışmada, tutulan balığın kilo, miktar ve uzunluğu değerlendirilecek. Yakalanan balıklar ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek. Yarışma pazar günü saat 16.00\'da tamamlanacak. Yarışma sonrası beldede Sebile Eke\'nin sunumunu yapacağı konserde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilecek.

ATSOBDER Başkanı Gökhan Koni, \"Yakalanan balıklar ölçülüp tartıldıktan sonra suya iade ediliyor. 4 kategorimiz var. En çok yakalayan kategorimizde 1, 2 ve 3\'üncüye ödülümüz var. En büyük balığı yakalayan sporcuya ödülümüz var. En çok yakalayana 4 bin TL, en büyük yakalayana 2 bin TL, en çok yakalayan 2\'nciye 1500 TL, En çok yakalayan 3\'üncüye 750 TL, kupa ve sponsorluk ödülümüz var\" diye konuştu.

Akharım Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal, bu yıl yarışmanın ikincisini düzenlediklerini belirterek, \"Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından katılımcılarımız var. Hepsine de teşekkür ediyoruz\" dedi.

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