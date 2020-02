Sandıklı'da jeotermal serada üretilen domatesler iç ve dış pazara gönderiliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda topraksız tarım (iyi tarım) uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler yurt içinde büyük kentlere, Rusya ve Avrupa\'daki pek çok ülkeye gönderiliyor.

Sandıklı ilçesinde 20 ile 120 dekar arasında değişen toplam 800 dekar büyüklüğünde jeotermal suyla ısıtılan 18 farklı serada topraksız tarımla domates üretiliyor. Seralarda mart ayında başlayan domates hasadı devam ediyor. Her hafta hasat yapılabilen 1 dekarlık seradan ortalama yıllık 45- 60 ton domates elde ediliyor. Yılın üçüncü hasadının yapıldığı seralardan toplanan domatesler TIR\'larla Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere iç pazarda birçok kente gönderilirken, dış pazarda da Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yoğun talebin olduğu Suudi Arabistan\'a da domates gönderilmesi bekleniyor.

\'SANDIKLI\'DA 18 SERA OLDU\'

İlçedeki sera işletmecilerinden Murat Dağlı, 2004 yılında 10 dönüm alanda topraksız jeotermal serayla işe başladıklarını belirterek, \"2004 yılında ilk seraydı. Şu anda ilçemizde 18 sera olduk. Bu seralar yaklaşık 800 bin metrekare\" dedi.

\'JEOTERMAL SUYLA ISITIYORUZ\'

Seraların ısınmasının jeotermal suyun dönüşümüyle gerçekleştiğini aktaran Murat Dağlı, \"Kaplıcalardan çıkan ve konutları ısıtan 50- 55 derecelik sıcak suyla ısıtmasını sağlıyoruz. Bir bakıma boşa giden suyu değerlendirmiş oluyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Toprak yerine Sri Lanka\'dan ithal Hindistan cevizi kabuğu kullanıyoruz. Üzerinde kaya yünü bulunuyor. Fidelerimiz bunla geliyor\" diye konuştu.

\'ŞİMDİ YAPILAN ÜÇÜNCÜ HASAT\'

Her yıl dikimleri aralık ayının 15\'i ile 25\'i arasında yaptıklarını anlatan Murat Dağlı, şöyle dedi:

\"Kasım sonuna kadar gidiyor. Bitkinin 6- 7 salkım olması ile kızarmaya başlıyor. Mart gibi hasat başlıyor. Şimdi yaptığımız hasat 25 Aralık dikimi. Şu an üçüncü salkımı alıyoruz. Üçüncü hasadı yapıyoruz. Seralar her hasatta yaklaşık 60 ton civarında ürün veriyor. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi birçok ile gönderdiğimiz gibi Rusya\'ya, Avrupa\'ya da gönderiyoruz. Yine Suudi Arabistan\'dan talep var. Yakın zamanda oraya da gidecek gibi görünüyor. Sandıklı bölgesi çok ışık alan ve jeotermal bir bölge olduğu için yatırım tercihleri bu tarafa kayıyor.\"

