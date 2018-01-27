Sandıklı'da hafif ticari araç takla attı: 8 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, hafif ticari aracın takla attığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sandıklı- Başkuyucak köyü yakınlarında meydana geldi. Erol Telli yönetimindeki 03 LZ 164 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücü Erol Telli ile Derya, Ali ve Türkan Telli, Ramazan, Emine, Neşe ve Hasan Keskin yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan Emine Keskin ve Türkan Telli, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

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