-Sandık gurbetçilerin ayağına gidecek ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde oy kullanabilmelerinin önündeki engellerden biri olan Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden önce de tartışma konusu olan sistemin değiştirilmesi ile 155 ülkede 2 milyon 568 bin seçmen büyükelçilik ve konsolosluklarda kurulacak seçim sandıklarında destekledikleri partilere oylarını verebilecek. Büyükelçilik ve konsoloslukların yeterli olmadığı durumlarda ise spor salonları ve okullar kiralanacak. Milletvekili genel seçimleri öncesinde sınır kapılarına, gümrüklere ve havaalanlarına kurulan sandıklarda, yurt dışında yaşayan vatandaşlar oylarını kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bulundukları yerlerde veya büyükelçilik ile konsolosluklarda oy verebilecekler. Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarından oy kullanma hakkına sahip 2 milyon 568 bin kişi bulunurken, bunların çoğunluğu Almanya ve Fransa'da ikamet ediyor. Almanya'da bir milyon 300 bin, Fransa'da da 257 bin seçmen bulunuyor. Daha önceki seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 10'u oy kullanırken, bu oranın yeni düzenleme ile yüzde 80'e çıkacağı tahmin ediliyor. -''Zaman kaybetmeden, masraf yapmadan oy kullanacaklar''- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusu üzerine, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları yerde oy kullanabilmelerini sağlayacak yasa tasarısının TBMM'ye sevk edildiğini hatırlattı. Tasarının yurt dışında yaşayan 2,5 milyon Türkiye vatandaşının oy kullanmasını öngördüğünü belirten Bozdağ, ''Getirilen en önemli düzenleme budur. Vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde hem de gümrük kapılarında oy kullanabilecek'' dedi. Bozdağ, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulundukları sırada seçim olması halinde dışarı çıkıp sonra tekrar giriş yaparak oy kullanabildiklerine dikkati çekerek, bu konuda da düzenlemeye gidildiğini söyledi. Bozdağ, ''Vatandaşlarımız masraf yapıyorlardı, zaman kaybediyorlardı. Artık vatandaşlarımız dışarı çıkış yapmadan gümrük kapılarında oy kullanabilecek'' diye konuştu. -''Mavi Kart'lıların sorunları da çözülüyor''- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen Mavi Kart'a sahip olanların seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmeti dışındaki bütün hakları kullanabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bunları kullanamamalarının nedeni ise vatandaşların bu haklara sahip olmasıdır. Mavi Kart alan kişiler, bankalarda, tapudaki işlerini bu Mavi Kart numarası ile kolayca gerçekleştirilebilecek. Evlendiniz, eşiniz oldu, eşiniz Mavi Kart alamıyor, çocuğunuz oldu o Mavi Kart alamıyor. Bütün akrabalara Mavi kart alma imkanı getiriliyor. Mavi Kart ile ilgili sorunlar da bu tasarı ile çözülüyor'' diye konuştu.