Sandık çıkış anketi: Kosova seçimlerini Taçi'nin partisi kazandı

Kosova'da yapılan sandık çıkış anketi, parlamento seçimlerinden Kosova Demokratik Partisi (PDK) liderliğindeki koalisyonun birinci çıkacağına işaret ediyor.

Klan Kosova televizyonunun yaptırdığı sandık çıkış anketine göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin desteklediği PDK, oyların yüzde 40'ını alacak.

Ankete göre, muhalefetteki Vetëvendosje Hareketi (VV) yüzde 30 civarında oy alacak. Anket, Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) ise yüzde 27 oy almasını öngörüyor.

Oy kullanan 2 bin 500 kişiye sorularak yapılan anketin yanılma payı yüzde 1.5 olarak açıklandı.

Düşük katılım

Oy verme işleminin TSİ 20.00'de sona erdiği seçimlerin resmi sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Kosova'da 120 sandalyeli parlamentonun üyelerinin belirlendiği seçimlere katılım oranı düşük kaldı. TSİ 16.00'da yapılan açıklamada, yaklaşık 1.8 milyon seçmenin yüzde 27.75'inin sandığa gittiği duyuruldu.

Ülkede 2014 yılında yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 42'de kalmıştı.

İki Türk partisi de katıldı

Kosova'da 2008'teki bağımsızlık ilanı sonrasında düzenlenen üçüncü genel geçimlerde; 19 siyasi parti, beş koalisyon ve iki sivil inisiyatiften 971 aday milletvekilliği için yarıştı.

Seçimlere katılan partiler arasında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) de bulunuyordu.

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Reuters/dpa/DHA,CÖ/ÖA