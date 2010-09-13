-SANDIK BAŞKANINA SORUŞTURMA GÜMÜŞHANE (A.A) - 13.09.2010 - Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı, Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin halk oylamasında, bir köyde bulunmayan 29 seçmen adına oy kullandıkları öne sürülen sandık kurulu başkanı ve 3 üye hakkında soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Söğütağıl köyünde oturan N.A, dün, Anayasa'nın bazı maddelerindeki değişiklikle ilgili yapılan referandum sırasında, köydeki 1146 No'lu sandık kurulunda görevli sandık başkanı ve kurul üyelerinden oluşan S.N, T.M, K.M ve K.M'nin, köyde olmadıkları belirtilen 29 seçmen adına oy kullandıklarını öne sürüp Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek zanlılardan şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla S.N, T.M, K.M. ve K.M, Kale Jandarma Komutanlığına getirilip ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Jandarmanın, zanlıların ifadelerine ilişkin tutanağı gönderdiği Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili başlattığı belirtildi.