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Yaşam

SANDIK BAŞINA GİTMEDİLER AĞRI (A.A)

12 Haziran 2011 17:30

-SANDIK BAŞINA GİTMEDİLER AĞRI (A.A) - 12.06.2011 - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Arifbey ile Hürriyet köyünde yaşayan vatandaşlar, köprü yapılmadığı gerekçesiyle sandık başına gitmeme kararı aldı.    Arifbey köyü muhtarı Ercan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 nüfuslu köylerinin yakınından geçen derenin üzerinde köprü bulunmadığını söyledi, Yıldız, ''Köyümüz Eleşkirt'e de Ağrı merkeze de 15 kilometre uzaklıkta. Ama aradan dere geçtiği için her gün 35 kilometrelik başka bir yolu kullanarak Eleşkirt'e ve Ağrı'ya gidiyoruz. Bazen acil hastalarımız oluyor ve biz 35 kilometrelik yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız da okula gidip gelirken sıkıntı yaşıyor'' diye konuştu. 1972 yılında köprü yapılması için karar alındığını, köprünün etüt analizinin yapıldığını, projelerinin de hazır olduğunu anlatan Muhtar Yıldız,, ancak şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Yıldız, köprü yapılmadığı gerekçesiyle köydeki 97 seçmenin sandığa gitmeyeceğini bildirdi. Arifbey köyünün yanında bulunan ve aynı sorunu yaşayan Hürriyet köyünün muhtarı Seyithan Tanrıverdi de milletvekilli adaylarının her seçim döneminde köylerine gelerek, ''köprünüzü mutlaka yaptıracağız'' vaadiyle vatandaştan oy istediğini ancak şimdiye kadar soruna çözüm bulunamadığını ifade etti.   Muhtar Tanrıverdi, köyde 246 seçmenin bulunduğunu, bu seçmenlerin de köprü yapılmadığı gerekçesiyle oy kullanmayacağını söyledi.

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