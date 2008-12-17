Sandığın ikincisi, Star'da birinci oldu

Star Gazetesi, İÜ rektörlük seçiminde Prof. Dr. Ali Akyüz 483 oyla birinci olmasına karşın 467 oyla ikinci olan Prof. Dr. Yunus Söylet'i ön plana çıkardı. Gazete, haberinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın doktorlarından Söylet'in fotoğrafını büyük verirken Akyüz'ün fotoğrafını küçük kullandı.



İÜ'de en fazla oyu Ali Akyüz aldı



'Söylet 16 oy farkla ikinci' başlığıyla verilen haberde, bir süre önce YÖK'teki görevinden İÜ rektör adayı olabilmek için ayrılan ve AKP'ye yakınlığı ile tanınan Prof. Dr. Yunus Söylet'in ikinci en yüksek oranda oy alan rektör adayı olmasına vurgu yapıldı. Haberde altı çizilen bir diğer nokta ise, Soylet'in 16 oy gibi küçük bir farkla ' eski yönetimin temsilcisi' sayılan Prof. Dr. Akyüz'ün gerisinde kalmasıydı. Gazete, haberinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın doktorlarından Söylet'in fotoğrafını büyük verirken Akyüz'ün fotoğrafını küçük kullandı. Böylece, Star gazetesi, açık bir biçimde Prof.Dr. Söylet'ten yana bir tavır koyduğunu göstermiş oldu.



İstanbul Üniversitesi rektörlük yarışında ilk aşama olan seçimlerde en yüksek oyu alan 6 aday

önümüzdeki günlerde YÖK'e bildirilecek. Bu listeden YÖK tarafından seçilen 3 aday Cuhmurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderilecek. Gül'ün 3 aday arasından seçeceği isim İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak atanacak.



Son karar merci olan Cuhmurbaşkanı Gül'ün rektör atamalarında adayların oy oranlarını ne oranda dikkate alacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.





Star gazetesinin haberi

















