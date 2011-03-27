-SANDIĞI GÖRÜNCE MİLLETİ HATIRLADILAR ADANA (A.A) - 27.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Seçim sandığı ufukta görününce birileri milleti hatırladılar. Alelacele popülist projeler üretmeye başladılar. Sivil itaatsizlik diyorlar. Allah aşkına bunların neresi sivil? bugüne kadar hiç kendi iradenizle hareket ettiniz mi?'' dedi. Adana'da düzenlenen toplu açılış ve TOKİ Anahtar Teslim törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, seçim sandığı ufukta görününce birilerinin milleti hatırladığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: ''Birileri dikkatinizi çekiyorum seçim öncesinde gerilimi artırarak, tahriklere başvurarak, milleti galeyana getirerek, oy avcılığının peşine düştüler. İşte Doğu'da Güneydoğu'da görüyorsunuz. 4 yıl beklediler şimdi seçime haftalar kala ellerine taş alarak, polisin üzerine yürüyerek, gençleri tahrik ederek, seçim sürecini etkileme gayreti içine girdiler. Kardeşlerim, ben sizleri ayırım yapmaksızın, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Sivil itaatsizlik diyorlar. Allah aşkına bunların neresi sivil. Bugüne kadar hiç kendi iradenizle hareket ettiniz mi? Şiddete hayır derler, şiddet uygularlar. Demokrasi derler, anayasa değişikliğine karşı çıkarlar. İnsan hakları derler, yazarlara, sanatçılara tehdit, baskı uygularlar. Barış derler, çatışmadan, gerilimden tahrikten medet umarlar. Sizin nereniz sivil? Meclis'te anayasa oylamalarında kendi iradelerini kullanıp gidip sandıkta oy dahi veremediler. Özgürce konuşamıyorlar, özgürce hareket edemiyorlar. Talimat almadan adım atamıyorlar. Ondan sonra çıkıp (sivil itaatsizlik) diyorlar. Bunlar sadece oyun. Bir tarafta normal cuma namazı kılınıyor, bunlar harmanlama kendilerine göre cuma namazı kılıyorlar. Bu ayrımcılık değil de nedir?'' ''Bizim inancımızda bu tür ayrımcılığa yer yok'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu ayrımcılığa zemin hazırlayanlar asla dikiş tutturamazlar. Bizim dinimiz dirlik dinidir. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Bizim dinimiz barış dinidir. Bu dine kimse istismarı sokamaz. Bunlar sadece senaryo. Millete diyorum ki gelin 12 Haziran'da bu oyunu bozalım. 12 Haziran'da bu kirli senaryoları tamamen açığa çıkaralım. Doğuda batıda, en uçlarda siyaset yapıp, etnik kökenler üzerinden siyaset yapıp birbirini besleyen partilere 12 Haziran'da tam bir demokrasi dersi verelim.'' -"TEK GAYEMİZ GÖNÜL KAZANMAK" Konuşmasına ''Bugün bir kez daha Adana'yı sevgi, saygıyla, hasretle selamlıyorum'' diyerek devam eden Erdoğan şunları kaydetti: ''Adanalı vefakardır, kadirşinastır, kendisine hizmet edeni gönlüne misafir eder, baştacı eder. İşte bizim 81 vilayette meselemiz bu. Biz derviş Yunus gibi söylüyoruz, (ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim). Türkiye'nin tamamında tek bir meselemiz var, gönüller yapmak, gönüller kazanmak. Sekiz yıldır meselemiz, derdimiz, gayemiz bu. Sekiz yıldır Türkiye'yi ve soframızdaki ekmeği büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Biz hayal ticareti yapmıyoruz, umut tüccarlığı yapmıyoruz. Biz sandık görününce proje üretenlerden değiliz. Ufuk görününce milletin içine girenlerden değiliz. Sekiz yıldır milletin içindeyiz. İşte bugün de Adana'ya toplu açılış töreniyle bir kalemde 75 farklı eser ve hizmeti resmi olarak kazandırıyoruz. Adana, bugün eğitim yatırımlarından sağlık yatırımlarına, tarım, köy konutlarından meslek yüksekokullarına, müze kütüphanesinden emniyet binasına, banka şubelerinden özel sektör yatırımlarına varıncaya kadar, 75 büyük yatırımla buluşuyor.'' Erdoğan, TOKİ tarafından yapılan Seyhan, Ceyhan, Kozan, Feke, Sarıçam ve Karaisalı'da üç anaokulu, 12 ilköğretim okulu, 13 lisenin açılışını resmi olarak bugün yaptıklarını ifade ederek, ''Bu okullar içinde özellikle liselerimiz son derece önemli. Adana ve ilçelerinde, bir kız lisesini, iki fen lisesini, iki Anadolu lisesini, iki kız meslek lisesini, Anadolu öğretmen lisesi, güzel sanatlar lisesi, sosyal bilimler lisesi ve spor lisesini bu açılış töreniyle resmen Adana'ya kazandırıyoruz'' diye konuştu. Ceyhan Öğrenci Pansiyonu, 300 kişilik Çukurova Kız Lisesi Pansiyonu, bir öğrenci yurdu ile iki spor salonunu da bugün resmen hizmete sunduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yine Çukurova Üniversitesi bünyesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu sizlerin hizmetine sunuyoruz. Tüm bu okulların, eğitim kurumlarının yapımında emeği geçen, başta Milli Eğitim bakanlığı ve TOKİ olmak üzere kurumlarımıza şahıslara, özellikle hayırsever vatandaşlarımıza şahsım, milletim, Adanalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Hani Adanalı Karacaoğlan diyor ya (Ak elleri kalem tutar, yazar elif elif diye). Biz Adanalı gençlerin eli kalem tutsun, Adanalı gençler, okusun, meslek sahibi olsun diye, Adana'da cumhuriyet tarihimizin en önemli yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Burada eğitim noktasında bir de müjde veriyorum, Adana'da, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı 24 Mart'ta komisyondan geçti, genel kurulun gündemine girdi. Meclis kapanmadan bunu görüşerek, çıkaracak, böylece Adana'ya ikinci bir devlet üniversitesini kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun. Açılışlarımız bunlardan ibaret değil, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Devlet Hastanesi Entegre Acil Servis ünitesi, Karataş Abdullah Tekin Devlet Hastanesini bugün resmi olarak açıyoruz. Kültür Bakanlığı eliyle Dişçi Ethem Konağı Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesine dönüştürüldü. Türkiye'nin ikinci müze kütüphanesini Adana'da açmış oluyoruz. Adana'da TOKİ tarafından yapılan, 113 adet Yüreğir tarım köy konutlarının açılışını yapıyoruz. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası şubeleri ile Aladağ Emniyet Amirliği binasını resmi olarak hizmete alıyoruz.'' -ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI- Erdoğan, sanayinin merkezi olan Adana'nın, bugün özel sektör tarafından yaptırılan 33 hizmet ve eserle buluştuğunu ifade ederek, ''Tekstilden kimyaya, makineden inşaata kadar 33 adet özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz'' dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Az önce Kahramanmaraş merkezde Hacınınoğlu, Ceyhan'dan bağlantısı olan ve yaklaşık 150 milyon dolara mal olan 142 megavat kurulu gücünde bir hidroelektrik santralının açılışını yaptık. Sabancı ailesi ve Avusturya ortaklığı bir yatırım. Bu tesislerden dolayı özel sektörümüzü kutluyorum. Her bir firmaya şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle havalimanından buraya gelene kadar bu heyecanı paylaşan belediye başkan vekiline de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde odalarımıza teşekkür ediyorum. Mesele bu. Çünkü biz bir olursak, biz diri olursak, bizim önümüzde hiç bir güç duramaz, bunu bilin. Çukurova'nın göz bebeğine, Adana'ya yakışan işte budur, bu.''