Sanders, Biden aday olmazsa ABD başkanlığı için yarışmaya açık

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Demokrat Parti'nin 2016 ön seçimlerinde Hillary Clinton'ın, 2020 ön seçimlerinde Joe Biden'ın arkasından ikinci olan Senatör Bernie Sanders'ın 2024 seçimlerinde Joe Biden'ın aday olmaması durumunda ABD başkanlığı için yarışmayı düşünebileceği ifade edildi.

The Washington Post'un aktardığına göre Senatörün baş siyasi danışmanı ekibine gönderdiği notta, ''2024'te bir ön seçim yapılması durumunda Senatör Sanders aday olmaya kapıyı kapamadı. 2024 ile ilgili herhangi bir soruyu cevaplarken bunu aklınızda bulundurmanızı isteriz'' dedi.

Biden'dan bir yaş büyük olan Sanders, 2024 seçimleri yapılırken 83 yaşında olacak.

Sanders'ın sözcüsü, Washington Post'a yaptığı açıklamada, ''Özel bir notun basına sızması can sıkıcı olsa da, ana tema doğru; Senatör Sanders bu ülkenin en popüler devlet memuru'' dedi.