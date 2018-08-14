Sandalye ve masaları yenileyen liseliler, 2 milyon lira tasarruf sağladı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde kent merkezindeki okulların eskiyen ve kırılan masa ve sandalyelerini onarıp yenileyen Batman Teknik ve Mesleki Lisesi mobilya bölümü öğrencileri, 2 milyon liralık tasarruf sağladı.

​Batman Teknik ve Mesleki Lisesi mobilya bölümünde eğitim gören 20 öğrenci, tatil yapmadan yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullardaki eski masa ve sandalyeleri yeniledi. 30 okulda, 5 bin sandalye ve masayı tamir eden öğrenciler, yaklaşık 2 milyon lira tasarruf sağlanmasına katkı yaptı. Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 bin masa ve sandalye maliyetinin 2 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Yaz boyunca mobilya bölümü öğrencilerinin yevmilerini döner sermayeden karşıladığını belirten Batman Teknik ve Mesleki Lisesi Müdürü Necati Tunç, \"Öğrencilerimiz yaz tatilinde hem arkadaşlarının sıralarını yeniliyor, hem de ailelerine katkı sunuyor. Oluşturduğumuz mobilya bölümü öğrencilerimiz okullarda eskimiş ne kadar masa ve sandalye varsa geri dönüşüm olarak değerlendirecek. Yaklaşık 2 milyon liralık bir harcama yerine bu çalışma 150-200 bin TL\'ye mal olacak. Bu projeyle önemli bir tasarrufa gidildi\" dedi.

Tunç, Batman\'ın kenar mahalleleri ağırlıklı olmak üzere kent merkezinde 30\'u aşkın eğitim yuvasının masa ve sandalyelerini yenileyen 20 kişilik mobilya öğrencilerinden oluşan gezici ekibin okullar açılana kadar eğitim yuvalarını gezeceğini ifade etti.

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