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Sandal: Evlenmeyen arızalıdır

Popçu Mustafa Sandal'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama: Belli noktaya gelmiş bir sanatçı aile kuramıyorsa bir arızası vardır

09 Nisan 2009 03:00

Popçu Mustafa Sandal'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama: Belli noktaya gelmiş bir sanatçı aile kuramıyorsa bir arızası vardır

Emina Türkcan ile yaptığı evliliğin hemen ardından Yaman isimli bir bebek sahibi olan Mustafa Sandal, hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi. Baba olmanın ve aile kurmanın hayatını değiştirdiğini belirten Sandal, Akşam gazetesine konuştu:

Bir sanatçı belli yaşa gelmiş ve maddi-manevi birtakım şeyler elde etmiş, doygunluğa ulaşmışsa, buna rağmen evlenip aile kuramıyorsa orada bir problem vardır. Evlenince hayran kitlesinin artacağını düşünüyorum. Ben bir hayran olsam bunu sorardım. Belli bir noktaya gelmiş bir sanatçı neden evlenmez? Hala evlenip aile kurmaktan çekiniyorsa onda bir arıza vardır.

Oğlum ileride ne olacağına kendisi karar verecek. 'Babacığım ben dünya çapında bir yelkenci olmak istiyorum' derse sonuna kadar destek veririm. 'Benim oğlum başbakan olacak' gibi hayallerim yok.

Bence insanlar aşkı yanlış kullanıyor. Bizimki sevgi boyutuna geçti. Aşk sevgiye bir davetiyedir. Bu davetiyeyi alır, içeriye girer sonra sevmeye başlarsın. Aşk bunlara katılabilmek için davetiyedir.

Şu an Avrupa macerası için pause'a bastım. Orada bizi, 'Ah bir Türk Pop Müzik sanatçısı gelse de dinlesek' diye beklemiyorlar. Onlara 'böyle bir ihtiyaçları varmış'ı hissettirmek gerekliydi. Bu da kolay bir şey değil.

Yaman'dan önce 'yarım adam'dım

Çocuk olduktan sonra ne değişmiyor ki? Bir kere ruhun, hayata bakışın değişiyor. Önemsediğin şeyler değişiyor. Öncelik tamamen çocuğun oluyor. Çocuk sahibi olmadan ben bütün dünyevi edinimlerimle yarım bir adammışım. Şimdi adam gibi adam olmaya başladım.

Emina'yı kıskanmamayı öğrendim

Bir konuda kendimi eğittim. O kadar güzel bir kadını kıskanmanın peşine düşersen kıskanmaktan erir biter, ölürsün. Tabii ki yerine göre kıskançlık sağlıklıdır. Mesela biz Milano'ya tatile gittik. Sokakta insanlar fotoğraf çektiriyor, restorana giriyoruz herkes bakıyor, dükkana giriyoruz insanlar başına üşüşüyor. Orada karar verdim. Dedim ki artık kıskanmaktan vazgeçeceksin. Çaresi olan bir şey değil çünkü.

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