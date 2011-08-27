Sandal dava açıyor

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Sabah gazetesinin haberine göre, 'Şıkır Şıkır' başlayan dostluk, mahkemede bitiyor! Musti-Gülben ikilisi, yaz başı sözleri Mustafa Sandal'a ait 'Şıkır Şıkır' adlı şarkıya düet yapmıştı. Bu şarkıyı Ekim'de çıkaracağı yeni albümüne koymaya hazırlanan Sandal; Gülben Ergen'in albümünde şarkının remix'ini görünce çıldırdı.Sandal, "Şarkının söz yazarı olarak benden ve bestecisi Amr Mostafa'dan izin almaları gerekiyordu ama almamışlar. Bana ait bir şey, benden habersiz çalındı. Bu düpedüz hırsızlık... Teknik olarak bu konu artık avukatım tarafından takip edilip mahkemeye taşınacak" dedi.