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Dünya
Deutsche Welle

Sancar Nobel Ödülü'nü aldı

Stockholm'de düzenlenen törende Türk bilim insanı Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü'nü aldı. Sancar'a ödülünü İsveç Kralı 16'ıncı Carl Gustav verdi.

10 Aralık 2015 22:30


Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmasının işleyişiyle ilgili çalışmalarından dolayı ödüle değer bulunmuştu. Ekonomi Ödülü Angus Deaton, Tıp Ödülü William Campbell, Satoshi Omura,Youyou Tu, Edebiyat Ödülü Svetlana Alexıjevıtc, Fizik Ödülü de Takaaki Kamiokande'ya verildi.

Aynı törende Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verildi. Jüri Başkanı Kaci Kullmann Five, "Dörtlünün cesur tutumu, şiddet döngüsünün sona ermesine ve işlerin arzu edilen raya girmesine katkıda bulundu" diye konuştu. Tunus Ulasal Diyalog Dörtlüsü 2013 yılında Tunus'ta yaşanan iç karışıkların ardından huzur ortamını sağlamak amacıyla ülkedeki dört büyük sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle yaşama geçirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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