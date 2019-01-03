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SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

-TESKERESİNİ ALACAĞI GÜN DEFNEDİLECEK   Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Kilis'te şehit olan Can Yılmaz'ın Sancaktepe'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı

03 Ocak 2019 05:37

-TESKERESİNİ ALACAĞI GÜN DEFNEDİLECEK

 
Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kilis\'te şehit olan Can Yılmaz\'ın Sancaktepe\'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı. Yakınları Yılmaz\'ın, Cuma günü terhis olmasını beklerken acı haberin kendilerine ulaştığını söyledi. 
 
Kilis\'te sınır karakolunda görev yapan Can Yılmaz\'ın ailesi, evlatlarının cuma günü terhis olarak baba ocağına dönmesini bekliyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi\'nde bulunan baba ocağına acı haberi geldi. 
 
ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN İSTANBUL\'A GELECEK
Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul eden aile yakınları, şehidin cenazesinin yarın İstanbul\'a gelmesini beklediklerini ve cuma günü de defnedileceğini söylediler. 
 
Görüntü dökümü:
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-Şehit askerin evi
-Binaya asılan bayrak
-Taziye çadırı
-Yakınlarının bekleyişi

-Şehidin fotoğrafları
-Genel ve detay görüntüler
 

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