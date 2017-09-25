Sancaktepe'deki orman yangını söndürüldü

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, General Nurettin Baransel Kışlası\'nın Sancaktepe kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Zeminin engeli olması nedeniyle ekipler karadan müdahale etmekte zorlandı. Daha sonra bölgeye itfaiye helikopterleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın yaklaşık 1,5 saat sonunda söndürüldü.

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