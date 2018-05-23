Sancaktepe'deki kadın cinayeti davasında karar

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de 7 ay önce tartıştığı eşi Selda Çelik\'i (32) ruhsatsız silahıyla öldüren tutuklu sanık Ali Çelik (45), \"Eşi öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada \"haksız tahrik\" ve \"iyi hal indirimi\" indirim uygulanmadı. Sanık Çelik son sözünde bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

SANIK: PİŞMANIM

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ali Çelik son savunmasında üniversite mezunu olduğunu belirterek, \"Evliliğimi düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Düzelmeyince kızımı ve mal varlığımı bırakarak çıktım, gittim. Kızımı uzaktan sevmeye çalıştım. Boşanma davası açtım. Boşanma davasına da yanaşmadı\" dedi. Olay günü eşinin kendisine hakaret ettiğini savunan sanık Çelik \"Bir anlık öfkeyle bu olayı işledim. Bu zamana kadar bir şiddet olayımız yoktu. Ben kızıma aşık bir insanım. Başıma gelen olaydan dolayı çok pişmanım\" dedi. Son sözü sorulan sanık Çelik, \"Çok pişmanım\" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Çelik\'i \"Eşi öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti haksız tahrik şartlarının oluşmadığını belirterek bu konuda indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Sanığın eylemden sonraki davranışları, kaçışı ve geçmişteki halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanık Çelik\'e iyi hal indirimi de uygulamadı. Sanık Çelik, \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma\" suçundan da 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık Çelik\'in tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Çelik\'in “Eşi kasten öldürmek\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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