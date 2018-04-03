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Sancaktepe'de tekstil atölyesi alev alev yandı

İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesi alev alev yandı

03 Nisan 2018 22:42

İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE\'de bir tekstil atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Mevlana Mahallesi\'ndeki bir tekstil atölyesinde, 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar binayı boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin binayı sardığı yangın söndürüldü. Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

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