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Yaşam

Sancaktepe'de ses bombası patladı

Sarıgazi Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi

21 Mart 2013 11:44

İstanbul Sancaktepe'de bir market önünde parça tesirli ses bombası patladı.

Sarıgazi Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama anında çıkan gürültü çevrede büyük bir korku yaratırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede bombanın parça tesirli ses bombası olduğu belirlendi.

Patlamada bir evin pencere camında ve bir araçta maddi hasar oluştu. Polis, bombayı bırakan kişi ya da kişilerin eşkalini belirleyebilmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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