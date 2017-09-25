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Sancaktepe'de orman yangını (3)

   Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı

25 Eylül 2017 17:26

 

 Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe\'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. 
Yangın, General Nurettin Baransel Kışlası\'nın Sancaktepe kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Zeminin engeli olması nedeniyle ekipler karadan müdahale etmekte zorlandı. Daha sonra bölgeye itfaiye helikopterleri sevk edildi. Yangın müdahale devam ediyor.

(FOTOĞRAF)
 
 

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