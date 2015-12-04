T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sancaktepe’de öldürülen kadının kimliği belirlendi

Öldürülen kadınının Dilan Kortak belirtildi

04 Aralık 2015 10:57

İstanbul Sancaktepe'de polisler tarafından bir eve yapılan baskın sırasında öldürülen kadının isminin Dilan Kortak olduğu belirtildi.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Dumanlar Sokak'ta polis bir eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında evde bulunan genç bir kadın, hayatını kaybetti.  Öldürülen kadının isminin Dilan Kortak olduğu belirtilirken, evde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın öncesi sokağı ablukaya alan polis, baskın sonrası da ablukasını sürdürdü. Baskından sonra olay yerinde inceleme yapıldı.

ETİKETLER

istanbulsancaktepepolis baskınıdilan kortak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24