Sancaktepe’de öldürülen kadının kimliği belirlendi

İstanbul Sancaktepe'de polisler tarafından bir eve yapılan baskın sırasında öldürülen kadının isminin Dilan Kortak olduğu belirtildi.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Dumanlar Sokak'ta polis bir eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında evde bulunan genç bir kadın, hayatını kaybetti. Öldürülen kadının isminin Dilan Kortak olduğu belirtilirken, evde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın öncesi sokağı ablukaya alan polis, baskın sonrası da ablukasını sürdürdü. Baskından sonra olay yerinde inceleme yapıldı.