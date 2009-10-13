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Yaşam

Sancaktepe'de olaylı yıkım

Sancaktepe’de dere yolu üzerine inşa edilmiş, tapusu olmayan kaçak yapıların yıkımı sırasında olaylar çıktı.

13 Ekim 2009 03:00

İstanbul Sancaktepe'de kaçak yapıların yıkımı "savaş"a döndü. Bazı vatandaşların taş ve molotofkokteylleriyle engelleme çabalarına karşın 44 bina yıkıldı. Yıkılması gereken toplam bina sayısı ise 274. Olaylar sırasında, bir grup bina çatısına çıkarak 2 arı kovanını ekiplere attı.




Kovandan çıkan arıların çevreye yayılması üzerine polis, yıkım ekipleri ve gazeteciler zor anlar yaşadı. Arıların soktuğu polis ve gazeteciler ambulansa koştu.

Polis kovanın atıldığı yola tayzikli su sıkarak arıları uzaklaştırdı. Arıların uzaklaştırılmasının ardından çatıdaki kişiler gözaltına alındı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Ayazma Deresi'nin yatağının yaklaşık 100'er metre sağ ve solundaki kaçak binalar ile kaçak katların yıkım çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı. Yıkım ekipleri, güvenlik güçlerinin aldığı geniş önlemler altında, iş makineleriyle 44 yapı ve kaçak katı yıktı.

Yıkım süresince, yıkıma direnen vatandaşlarla polisler arasında sık sık arbede yaşandı.




Vatandaşlar, polislere ve yıkım ekipleriyle iş makinelerine, taş, tuğla, tahta parçaları, plastik su bidonu ve su tanklarını atarak yıkımları engellemeye çalıştı. Güvenlik güçleri de yıkıma direnmeye çalışan vatandaşları, biber gazı ve boyalı su sıkarak dağıtmaya çalıştı.

Vatandaşların, yıkımı planlanan binaların ve katların yanından uzaklaştırılmasının ardından yıkım yapılabildi. Atılan biber gazından bazı vatandaşlar, çocuklar ile basın mensupları da etkilendi. Bir evin çatısına çıkarak yıkıma direnen kişinin attığı tornavida bir gazeteciye isabet etti.


23 kişi gözaltında


Yıkıma direnen 23 kişi gözaltına alındı.

Kaçak yapılar ile bölgede yıkımı kararlaştırılan katların yıkım çalışmalarının yarın da devam etmesi bekleniyor

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