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Sancaktepe'de okul duvarı çöktü; yol trafiğe kapatıldı

"Sancakte'de bulunan okulun istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü"

28 Temmuz 2018 15:20

İstanbul Sancaktepe, Mevlana mahallesinde bulunan  okulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürdürülüyor. 

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NE OLMUŞTU 

Geçtiğimiz hafta Sütlüce’de yan tarafında inşaat alanına ait istinat duvarı çökmüş çökme nedeniyle 4 katlı bir apartman yıkılmıştı. Olayın ardından İstanbul’dan peş peşe toprak kayması haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Sancaktepe’de bir evin yine yan tarafındaki inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesiyle yüz yüze gelmesinin ardından bugün de aynı ilçede bir okulun duvarı yıkıldı.

 

 

 

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Sancaktepe'de okul duvarı çöktü

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