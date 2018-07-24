Beyoğlu'nda boşaltılan bina canlı yayında çöktü

T24 Haber Merkezi

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı bina çöktü.

Kazının yapıldığı arazinin milli futbolcu Arda Turan'a ait otel inşaatı için kazıldığı bildirildi.

Olay şöyle gelişti; Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Arazi Arda Turan'a ait

Genellikle gayrimenkule yatırım yapan milli futbolcu Arda Turan, Sütlüce’de aldığı araziye otel yapmaya hazırlanıyordu. Geçen yıl haberlere yansıyan bilgilere göre Turan Sütlüce'den arsa satın aldı. Ardan Turan, 4 milyon dolar (yaklaşık 15,5 milyon Türk lirası) ödediği arsaya önümüzdeki aylarda otel yapacaktı.

Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan açıklama

olaya ilişkin olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan açıklama yaptı. Demircan, "Olay istinat duvarının yıkılması nedeniyle oldu. Binanın iskanı ve ruhsatı yok. Kaçak yapı. Şu an da yapacak bir şey yok. Hep birlikte izliyoruz" dedi.

"İmar barışından yararlanması için binanın yıkılmaması lazım"

Olayla ilgili olarak HaberTürk canlı yayınında açıklama yapan Yüksek İnşaat Mühendisi Hakan Çatalkaya, "Olayda gördüğüm kadarıyla yan tarafta hiçbir önlem alınmadan ankraj çalışması yapılmış. Bina ciddi risk altında. Altındaki dolgu kısmın kayması sonucunda yıkım gerçekleşebilir. Yan parselde yapılan temel çalışmalarında dikkat edilmesi gereken önlemler var. İmar affından yararlanması için binanın olması lazım. Yıkılırsa yararlanamaz. Yeni bina inşaatı için ciddi bir harfiyat çalışması yapılmış. 20-30 metre çapındaki bütün binalar benzer bir risk altındadır" dedi.

Çatalkaya şöyle devam etti:

İstinat duvarı yapılmış ama o da ciddi risk altında. Yarısı soldan kopup gelmiş, diğer parça da geldiğinde diğer binaların da başına aynı şey gelebilir. Toprak suyu emdi ve yumuşama gerçekleşti. Bu bir tesadüf değil. Derin kazı yapılan yerlerde heyelanlar gerçekleşebiliyor. İstinat yapısı hesabında yağmurdan birekecek su ihmal ediliyor.

Bina sahibi: Otel yapılıyordu

Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.

Binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi.

Binanın tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.