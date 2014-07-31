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Sancaktepe'de iki grup arasındaki çatışmaya polis müdahale etti

Nurtepe'de HDP'liler ile Halk Cepheliler arasında başlayan gerginlik Sancaktepe'ye de sıçradı. Sarıgazi Halkların Derneği binasına molotof atıldı

Foto: Arşiv

31 Temmuz 2014 01:00

Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan olaylara polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda Sarıgazi Halkların Derneği binasına molotof atılıp camları kırıldı.

Cengiz Çoban’ın DHA’da yer alan haberine göre, salı günü Nurtepe’de Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için seçim standı açılmasını istemeyen Halk Cepheliler ile HDP’liler arasında çıkan olaylar Sancaktepe ve Gazi Mahallesi’ne de sıçradı. Sancaktepe’de TOMA ve akrep tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla olayların yaşandığı caddeye giren polis, grupları dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombası kullandı. Atılan gazlardan mahalleli de etkilendi.

Bu arada saldırıya uğrayan dernek binasının çatısına çıkan bir grup, olaylara müdahale eden TOMA ve zırhlı araçlara kiremit atmaya başladı. Polis de çatı katında gruba tazyikli su ile müdahale etti.

 

Taş, molotof, kazma

 

Müdahale sırasında TOMA'nın karşısına çıkan ve elindeki kazmayı sallayan bir eylemci dikkat çekti. Kazmalı eylemci sıkılan tazyikli sudan kaçarak gözden kayboldu. Bölgede gerginlik devam ediyor. Olaylar devam ederken polisin mahalledeki bekleyişi sürüyor.

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