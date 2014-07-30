HDP: Nurtepe, Sancaktepe ve Gazi Mahallesi'nde taraflar anlaştı

Nurtepe'de HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim standının kaldırılmak istenmesi sonrası çıkan gerginlik çatışmaya dönüştü. Çatışmalar Sancaktepe ve Gazi Mahallesi'ne de sıçradı. HDP'den yapılan açıklamada taraflar arasında gerginliğin bitirilmesi için anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Kağıthane Nurtepe'de dün akşam Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim standının kaldırılmak istenmesi sonrası çıkan gerginlik taşlı sopalı çatışmaya dönüştü. Nurtepe Sokullu Caddesi üzerinde toplanan ve Halk Cephesi üyesi grup ile HDP'li grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı önlemek üzere olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis grupları dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombası kullandı. Atılan gazlardan mahalleli de etkilendi. Sokağa çıkan bir kadın, 60 yaşındaki annesinin gazdan etkilendiğini söyleyerek 112 acil servisten telefonla yardım istedi. Olaylar devam ederken polisin mahalledeki bekleyişi sürüyor. Bu arada Nurtepe'deki gerginliğin Okmeydanı ve Gazi Mahallesi'ne de sıçradığı öne sürüldü.

Demirtaş'ın Gazi Mahallesi programı iptal edildi.

DHA’nın haberine göre, HDP İstanbul Basın Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın saat 14.30'da Gazi Cemevi'ni ziyaret edeceği belirtildi. Ancak kısa bir süre sonra programın iptal edildiği duyuruldu. İptal açıklamasında , "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın 30 Temmuz tarihinde 14:30'da Gazi Cem Evi'ne gerçekleştireceği ziyaret bir önceki programının tamamlanamamış olması sebebiyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ve saat ile ilgili tarafımızdan bilgi verilecektir" denildi.

HDP'den açıklama

HDP İstanbul İl Örgütü'nden olaylarla ilgili yapılan açıklamada ise sağduyu çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Nurtepe’de Salı gecesi yaşanan ve bugün diğer mahallelere de taşınan gerginlikler demokrasi ve halk güçleri açısından kabul edilebilir değildir.

Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesinde ‘herkes için demokrasi’ talebimiz, aynı zamanda herkesin özgürce siyaset yapması hedefidir. Demokrasi güçleri hiçbir mekanda ve alanda siyaset yasaklarının olmadığı bir Türkiye özlemine sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin son aşamasında, herhangi bir provokatif ortamın oluşmasına yol açmamak için, halkımızı, demokrasi ve barış güçlerini sağduyuya davet ediyoruz.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde çatışmalı ortamın ve gerginliğin ortadan kaldırılması konusunda görüş birliği sağlanmıştır.

HDP, barış ve kardeşlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürecektir. Bugün siyasi çalışmalar sırasında halk güçleri arasında yaşanacak her tür gerginlik egemenlere yarayacaktır. Demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürenler arasında bir düşmanlık yaratma doğrultusundaki girişimler bu nedenle de kabul edilebilir değildir.

Bu nedenle, Türkiye’nin her yerinde siyasi çalışmalarımızı sürdürürken, her grup ve bireyin itidalli davranmasını önemsediğimizi ve buna özen göstereceğimizi belirtiyoruz."

Sancaktepe'de müdahale

Nurtepe'de yaşanan çatışma Sancaktepe'ye de sıçradı. Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan olaylara polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda Sarıgazi Halkların Derneği binasına molotofkokteyli atılıp camları kırıldı. TOMA ve akrep tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla olayların yaşandığı caddeye giren polis, grupları dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombası kullandı. Atılan gazlardan mahalleli de etkilendi,. Olaylar devam ederken polisin mahalledeki bekleyişi sürüyor.

Gazi Mahallesi'nde çatışma

Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde toplanan bir grup, saat 16.30 sıralarında yolu trafiğe kapattı. Yolun kapatılması üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edilen grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Polisin geri çekilmesi üzerine grup üyeleri ara sokaklardan yine caddeye çıktı. Polis ve göstericiler arasında gerginlik sürüyor.