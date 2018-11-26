SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gökhan ARTAN-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de mahalle arasına helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. 4 asker şehit oldu bir asker yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı.

Cumhurbaşbakanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumundaki konuşmasının başında Sancaktepe\'deki helikopter kazasıyla ilgili olarak, \"Helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum\" dedi.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

UH-1 tipi askeri helikopter saat 10:32\'de eğitim uçuşu için Samandra\'dan havalandı. Uçuşu tamamlandıktan sonra kalktığı yere dönecek olan helikopter, Sancaktepe\'de mahalle arasına düştü. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği belirtilerek, \"Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, da helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık olay yerine, bir Başsavcıvekilinin gözetiminde biri müracaat, biri de otopsi savcısı göndererek incelemelere başladı.

SON 20 YILDA DÜŞEN 5\'İNCİ HELIKOPTER

Sancaktepe\'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul\'da düşen 5’inci helikopter oldu. İstanbul\'da yaşanan bundan önceki 4 helikopter kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi. Bundan önceki 4 kaza şöyle:

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece\'de Eczacıbaşı Holding\'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2\'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı\'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası\'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

TÜRKİYE\'DEKİ UH-1 KAZALARI

Türkiye\'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2\'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan\'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan\'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli\'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü.Üç askeri personel şehit oldu

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi’ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi’ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe Mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1\'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956\'da yapan UH-1\'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu\'nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı.Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1\'ler Vietnam Savaşı\'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

UH-1 ÖZELLİKLERİ

Ağırlık:

Yüksüz: 2.363 kg

En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk:

Gövde: 12,77 m

Tamamı(rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat:1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3.840 m

Uçuş Yüksekliği: 4.280 m

Menzil: yaklaşık 510 km

Görüntü dökümü:

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-olay yeri

-Helikopterden görüntü

-Vatandaşlar

-Sağlık ve itfaiy ekipleri

-Polis ekipleri

-Ambulansların ayrılması,

-Bakan Akar\'ın helikopterin yanındaki görüntüsü

-Tarlada başka bir helikopterin görüntüsü

-Genel ve detaylar

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