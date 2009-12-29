Sancaktepe'de bina çöktü: 1 ölü

T24 - Sancaktepe'de, tavan çökmesi sonucu beton blokların altında kalan işçilerden Muhittin Anduç hayatını kaybetti. İşçilerin balkon uzantılarını kesmek isterken tavanın tamamen çöktüğü öğrenildi.





Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Muhittin Anduç ve Emin Anduç isimli işçiler, Mustafa Kurbanoğlu'na ait binada genişletme çalışması yapmaya başladı. İşçiler, birinci katın balkon uzantılarını kestiği sırada katın tavanı tamamen çöktü. İşçilerden Muhittin Anduç, enkaz altında kaldı. Emin Anduç ise hafif yaralandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlardan bazıları da gözyaşları içinde çalışmaları izledi. Yaralı Muhittin Anduç, enkaz altından çıkartılarak hastaneye götürüldü. Anduç, yolda hayatını kaybetti.



Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 4 katlı binanın giriş katını genişletmek için yapılan inşaat sırasında beton ve kolonlarda çökme meydana geldi. Çökme sırasında bir kişi enkaz altında kaldı. Yaralı olarak itfaiye tarafından hastaneye sevk edilen yaralı hayatını kaybetti. " ifadelerine yer verildi.