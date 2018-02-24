Sancaktepe Belediye Spor - Kocaeli Birlikspor: 4 - 0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

STAT: 15 TEMMUZ STADI

HAKEMLER:Yaşar Can Temizel (xx), Fatih Söyler (xx), Cemalettin Gündoğdular(xx)

SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR: Mehmet Doğan(xxx)- Erbay Eker, Recep Burak Yılmaz(xxx), Samet Akaydin(xx) (Dk. 68 Gökhan Çetinus(xx), Bahadır Erol(xxx) (Dk. 82 Mehmet Abdullah Çoban(?), Süleyman Olgun(xxx), Selim Kayacı(xx) (Dk. 57 İrfan Akgün(xx), Yener Demirci, Umut Koçin(xxxx), Melik Derin(xxx), Serhat Zübeyr Koruk (xxx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç Özalgan(x) - Emirhan Subaş(xx), Muhammet Özkal(x), Yahya Kemal Baki(x), Raif Uzuner (xx) Dk. 74 Enes Çidemli(x), Melih İnan(x)(Dk. 46 Berat Aydın(x), Semih Üstün(x), Talha Özler(xx), Kemal Kazan (x) (Dk. 60 Berke Tulpar(x), Emrecan Yıldızhan (x)

Mehmet Mustafa Yıldızaç

GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 64 Umut Koçin, Dk. 22 Melik Derin, Dk. 40 Serhat Koruk,

SARI KARTLAR: Samet Akaydın, Selim Kayacı, Yener Demirci (Sancaktepe Belediye Spor), Emirhan Subaş (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 24\'üncü hafta karşılaşmasında Sancaktepe Belediye Spor, sahasında Kocaeli Birlikspor\'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 64\'üncü dakikalarda Umut Koçin, 22\'nci dakikada Melik Derin, 40\'ıncı dakikada Serhat Koruk kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 44\'e yükseltirken, Kocaeli Birlikspor ise 6 puanda kaldı.