Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den İmamoğlu'na pankart sitemi: Hazımsızlık

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na pankart siteminde bulundu.

Döğücü, videolu mesajında İBB Başkanı İmamoğlu’nu etiketleyerek, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu" diye yazdı. Döğüsü sözlerine şöyle devam etti:

"Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız!"