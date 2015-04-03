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Yaşam

Sancaktar Camii bir ödül daha aldı

Mimari projesi Emre Arolat tarafından çizilen cami, London Design Museum tarafından yılın en iyi tasarlanmış binalarından biri olarak seçildi

03 Nisan 2015 19:27

Dünyanın en önemli tasarım müzelerinden biri olan London Design Museum, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Sancaklar Camii'ni yılın en iyi tasarlanmış 15 binasından biri seçti.  Listede, Sancaktar Camii'nin dışında, Paris, Shanghai ve Sidney gibi kentlerden seçilen modern mimari eserler yer aldı.

İstanbul Büyükçekmece Gölü'ne bakan ve eğimli bir arazide konumlanan Sancaktar Camii, bulunduğu eğimin içine yerleşiyor ve gözlerden kayboluyor. Mimarı projesi Emre Arolat tarafından çizilen Sancaklar Camii, 2013 yılında düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde, "en iyi dini yapı" ödülünü kazanmıştı.

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Farklı bir cami: Sancaklar Camii

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