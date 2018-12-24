Sanayinin 2017'de üretimden satışları yüzde 28.41 arttı

İstanbul, 24 Aralık (DHA) – Türkiye genelinde sanayinin üretimden satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.41 artışla, bir önceki yıl olan 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liradan, 1 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında;
- 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil,
- 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton,
- 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ,
- 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının;
- yüzde 13.8\'ini gıda sanayi ürünleri,
- yüzde 12.2’sini ana metal sanayi ürünleri ve
- yüzde 10.1’ini motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) üretimi oluşturdu.
İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin;
- yüzde 3.2\'sini yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler,
- yüzde 70.8’ini düşük ve orta-düşük teknoloji grupları ve
- yüzde 26’sını orta-yüksek teknoloji grubu oluşturdu.
İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin;
- yüzde 46.7’sini ara mallar,
- yüzde 24.1’ini dayanıksız tüketim mallarıve
- yüzde 5.0’ini enerji oluşturdu. (Grafik)