Sanayide üretim nisanda yıllık yüzde 66 arttı; aylık yüzde 1 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Açıklanan verilere göre sanayi üretimi nisan 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde;

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Aylık bazda ise sanayi üretim endeksi Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Aylık bazda alt sektörlere bakıldığında;

Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.





